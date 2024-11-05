В Україні у всіх регіонах розпочався опалювальний сезон, за винятком Херсонської області, де зберігається тепла погода. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram.
"В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими є стовідсотковою", - зазначив Шмигаль.
За його словами, працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.
Шмигаль також додав, що ситуація з початком опалювального сезону знаходиться під контролем профільних міністерств та відомств, які разом із місцевою владою розуміють свої зони відповідальності.
Опалювальний сезон в Україні
4 листопада стало відомо, що Пенсійний фонд України здійснив перерахунок розмірів житлових субсидій для населення - на опалювальний сезон 2024 і 2025 років. Зокрема українці, які мають право на отримання субсидії, можуть особисто подати документи до Пенсійного фонду через сервісні центри, поштою (на адресу територіального органу ПФУ) або онлайн.
Водночас у жовтні повідомлялося, що частина українців може отримати 21 000 гривень, якщо вони опалюють житло дровами, вугіллям або іншим видом твердого палива. Програма буде охоплювати приблизно 500 тисяч сімей.