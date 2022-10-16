У місті до опалення вже підключили лікувальні заклади.

У житлових будинках Харкова опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що комунальні підприємства міста дуже ретельно підготувалися до опалювального сезону.

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"Ми переклали майже 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні", – зазначив Терехов.

Також він зазначив, що, на жаль, перебіг цього опалювального сезону не залежитиме від міської влади і буде дуже складним.

Він нагадав, що житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови.

"Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у ​​будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені", – переконує Терехов.

Росіяни знищують енергетичну інфраструктуру України: яким буде опалювальний сезон в цих умовах

Як повідомляв УНІАН, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, російські військові за три дні масованих ракетних обстрілів території України пошкодили 28 об’єктів енергетичної інфраструктури у різних регіонах країни. Удари завдавались як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

Шмигаль зазначив, що ця зима буде важкою і закликав ретельно готуватися. Він закликав українців запасатися теплим одягом, свічками, ліхтариками та батарейками на випадок відсутності енерго- та теплопостачання внаслідок можливих масованих ракетних обстрілів.

Шмигаль наголосив, що Кабмін разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання та забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.

Станом на 12 жовтня готовність до опалювального сезону по країні складала більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Мінімальна допустима температура в оселях українців протягом опалювального сезону складатиме 16 градусів, а середня - 18 градусів.

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