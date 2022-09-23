Як зазначають у відомстві, одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків.

Через повномасштабну війну з Росією Україну чекає не простий опалювальний сезон. Тож українців закликають активно індивідуально готуватися до майбутньої зими.

У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад і територій дало старт комунікаційній кампанії "Готуймося!" і поділилося корисними порадами.

Як зазначають у відомстві, одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у будинках.

Відео дня

В інфографіці, яку розповсюджує Мінрегіон, рекомендується зменшити втрати тепла житлового будинку. Для цього потрібно провести профілактику металопластикових вікон, ущільнити їх разом з дверима.

Також наголошується на важливості обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Крім того, слід підготувати батареї опалення до експлуатації – відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло. Натомість можна наклеїти ззаду тепловідбивний екран з фольги.

Енергозберігаючі заходи слід провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку, зазначають у міністерстві.

Опалювальний сезон в Україні

З наближенням морозів стає дедалі зрозуміліше - цієї зими в будинках українців може бути дуже холодно. УНІАН з'ясував, як вже зараз можна утеплити свої будинки й у скільки це обійдеться.

Раніше, як писав УНІАН, Центр стратегічних комунікацій підготував алгоритм дій у випадку знеструмлення міст, сіл та містечок, та як підготуватися до ймовірного "блекауту".

Вас також можуть зацікавити новини: