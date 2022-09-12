Вдалий контрнаступ наших Сил оборони і деокупація населених пунктів позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях, тому зараз вони вдаються до енергетичного шантажу з обстрілом електростанцій на звільнених територіях.
Центр стратегічних комунікацій підготував алгоритм дій у випадку знеструмлення міст, сіл та містечок, та як підготуватися до ймовірного "блекауту":
- На випадок зникнення електроенергії
- підготуйте запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників;
- щоб зберегти тепло в приміщенні заклейте щілини у вікнах і балконних дверях, закрийте їх ковдрами;
- придбайте дизельний або бензиновий генератор - він дозволить на певний час увімкнути електроенергію.
- Як залишатися на зв'язку
- якщо зв'язок вашого оператора зникне, ви можете підключатися до мережі інших операторів;
Як писав УНІАН, вчора 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях України пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.
Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.