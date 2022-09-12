Напередодні російські окупанти здійснили ракетний удар по харківській ТЕС-5 - одній з найбільших в Україні.

Вдалий контрнаступ наших Сил оборони і деокупація населених пунктів позбавили окупантів можливості володарювати і тероризувати населення на загарбаних територіях, тому зараз вони вдаються до енергетичного шантажу з обстрілом електростанцій на звільнених територіях.

Центр стратегічних комунікацій підготував алгоритм дій у випадку знеструмлення міст, сіл та містечок, та як підготуватися до ймовірного "блекауту":

На випадок зникнення електроенергії

підготуйте запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників; щоб зберегти тепло в приміщенні заклейте щілини у вікнах і балконних дверях, закрийте їх ковдрами; придбайте дизельний або бензиновий генератор - він дозволить на певний час увімкнути електроенергію.

Як залишатися на зв'язку

якщо зв'язок вашого оператора зникне, ви можете підключатися до мережі інших операторів;

Як писав УНІАН, вчора 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях України пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

Відео дня

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

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