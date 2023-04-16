Країни прагнуть підірвати контроль Росії над ланцюгами поставок ядерного палива.

Великобританія, США, Канада, Японія та Франція в японському Саппоро оголосили про створення альянсу з метою вивести очолювану Володимиром Путіним Росію з міжнародного ринку ядерної енергії.

Згідно з угодою, п’ять країн використовуватимуть власні ядерні енергетичні ресурси, щоб "підірвати контроль Росії над ланцюгами поставок", йдеться у спільній заяві.

Ця угода, як сповіщається, буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування варварського нападу на Україну та фактично ізолювати Росію.

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Також країни підтримуватимуть стабільне постачання палива для поточних потреб та гарантуватимуть безпечну та надійну розробку та розгортання палива для передових реакторів в майбутньому.

"Об’єднання з іншими країнами – це наступний життєво важливий крок, для того, щоб показати Путіну, що Росія більше не бажана, і зміцнення нашої глобальної енергетичної безпеки шляхом використання надійних міжнародних поставок ядерного палива з безпечних, захищених джерел", – прокоментував британський міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.

Санкції проти російської атомної галузі - що треба знати

Україна тривалий час закликає партнерів запровадити санкції проти всієї російської атомної галузі. Запровадження санкції домагалися також Польща і Литва.

На початку минулого місяця польське видання PAP сповістило, що процес блокують три країни – Франція, Болгарія та Угорщина. Остання напередодні заявляла, що продовжить блокувати введення будь-яких санкцій, що зачіпають російську ядерну сферу.

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