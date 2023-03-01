Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія підтвердили бажання співпрацювати в галузі ядерної енергії.

Одинадцять країн ЄС створюють альянс для розвитку ядерної енергетики в Європі.

Як повідомили у НАЕК "Енергоатом", Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія підтвердили бажання співпрацювати в галузі ядерної енергії.

Спільна робота сприятиме дослідженням, інноваціям та встановленню "єдиних правил безпеки відповідно до найкращої міжнародної практики", наголошується в підписаній країнами декларації.

Відео дня

У документі йдеться також про "зміцнення промислового співробітництва в розвитку європейського ядерного потенціалу" і дослідження "спільних промислових проектів" для нових реакторів.

Війна в Україні та ядерна енергетика

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти тримають у заручниках персонал Запорізької АЕС. Сама станція неодноразово обстрілювалася російськими військами.

У березні 2022 року на фоні війни в Україні Бельгія передумала відмовлятися від ядерної енергетики.

4 квітня 2022 року Угорщина заявила про те, що не підтримає санкції проти російських нафти, газу та ядерної енергетики.

18 липня 2022 року "Енергоатом" заявив про те, що кожен крок України у співпраці з США в сфері ядерної енергетики супроводжується масованою атакою з боку РФ.

12 вересня 2022 року Угорщина заявила про те, що хоче від ЄС гарантій того, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.

25 листопада 2022 року Україна заявила про те, що при партнерстві з США планує побудувати модульний реактор.

Вас також можуть зацікавити новини: