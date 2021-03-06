Компанія наголошує, що виконала взяті на себе зобов’язання.

ТОВ «Юнайтед Енерджі» станом на 4 березня переплатило ПАТ «Центренерго» 149 млн грн за електроенергію і не має боргів перед компанією за фактично поставлений обсяг.

Компанія наголошує, що виконала взяті на себе зобов’язання щодо сплати гарантійних платежів на загальну суму понад 1,4 млрд. грн., що підлягали зарахуванню в рахунок останнього місяця поставки (березень 2021).

«Проте ще в січні ПАТ «Центренерго» в односторонньому порядку зменшило базові навантаження до 1 500 МВт. год. з узгоджених 2500 МВт, а пізніше до 800 МВт», - нагадали у компанії.

Крім того, як йдеться у іншій заяві, 2 березня 2021 року між керівником ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрієм Короткевичем-Лещенком і новопризначеним в.о. керівника ПАТ "Центренерго" Юрієм Власенком відбулася телефонна розмова, у ході якої останній звернувся з проханням здійснити платіж за діючими договорами купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів між сторонами на суму 100 млн гривень для погашення заборгованості ПАТ "Центренерго" з виплат заробітної плати своїм працівникам.

Натомість, після надходження грошових коштів на рахунок ПАТ "Центренерго", нове керівництво компанії припинило будь-які комунікації із менеджментом "Юнайтед Енерджі" та розмістило заяву про припинення поставок електричної енергії у зв’язку з нібито заборгованістю останнього на суму 725 млн.грн, наголосили в Юнайтед Енерджі.

«В подальшому ПАТ «Центренерго» повідомило, що 2 березня під час першого виходу підприємства на ринок «на добу вперед» після поновлення менеджменту електроенергія була реалізована за ціною 1,53 грн за 1 кВт · год , що на 32% більше, ніж ціна продажу по двосторонньою угодою з ТОВ «Юнайтед Енерджі», - йдеться в повідомленні.

В компанії пояснюють, що 4 березня 2021 року "Центренерго" анулювало торговий графік поставок ТОВ «Юнайтед Енерджі» за двостороннім договором та виставило відповідний об’єм поставок на продаж на ринку «на добу наперед» за 1027,67 грн/МВт.год., що на 132,33 грн дешевше за ціну для ТОВ «Юнайтед Енерджі». Такі додаткові обсяги і викликали обвал цін на ринку.

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Автор: УНІАН