Очікуване прибуття судна до 26 червня може стати проблемою для західної влади.

Танкер для транспортування скрапленого природного газу із санкційного списку, вочевидь, прямує до російського терміналу, з якого постачають газ до Європи. Це стане викликом для Заходу, який уникав обмежень щодо експортного заводу.

Видання Bloomberg пише, що згідно з даними відстеження суден, танкер Iris, раніше відомий як North Sky із санкційного списку США, вказав як пункт призначення Сабетту в північному Сибіру, де розташований експортний термінал Yamal LNG. Очікується, що судно прибуде до 26 червня.

"Ямал СПГ", найбільший у Росії завод з експорту скрапленого природного газу, продовжує постачати вантажі в Європу. Навантаження палива на судно, що підпадає під санкції, може зробити завод ціллю для західних обмежень. США і Європа уникали введення санкцій проти "Ямал СПГ", щоб забезпечити постачання європейського ринку.

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Згідно з базою даних Equasis, у квітні судно Iris змінило судноплавну компанію на російську фірму ELEGEST OOO.

Незрозуміло, чи дійсно танкер Iris пришвартується на Ямалі або навіть завантажить паливо. Судно також може продовжити шлях на південь до заводу Arctic LNG 2, який потрапив під санкції США 2023 року і не експортував вантажі з жовтня.

Санкції проти "тіньового флоту" - останні новини

2024 року Велика Британія, поряд із нашими союзниками у США та Євросоюзі, ввела санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2". Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво.

Наприкінці вересня 2024 року, запровадивши санкції щодо п'яти суден і двох пов'язаних із ними організацій, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ.

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