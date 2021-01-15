Сьогодні, 15 січня 2021 року, о 0:25 до енергомережі підключено енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт. Усі шість енергоблоків станції перебувають у роботі. Вперше в історії український гігант атомної енергетики Європи Запорізька АЕС наблизилась до повної проєктної потужності у 6000 МВт.Читайте такожКолегія Держатомрегулювання підтримала продовження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС

Можливість працювати усіма шістьма енергоблоками-мільйонниками на повну потужність станція отримала наприкінці минулого року – завдяки введенню в експлуатацію повітряної лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції «Каховська». Раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередач Запорізька АЕС працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.

Для довідки: Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт. На станції експлуатуються 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий – у 1985 році, третій – у 1986 році, четвертий – в 1987-му, п'ятий – в 1989-му, шостий – у 1995 році.

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Автор: УНІАН