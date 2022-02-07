Головною темою зустрічі була ситуація навколо України.

Президент Сполучених Штатів Америки провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона тривала дві години.

Про підсумки зустрічі вони розповіли на спільній прес-конференція.

Головним питанням переговорів була єдність країн у стримуванні російської агресії проти України. Байден заявив, що найкращим виходом з цієї ситуації є дипломатія.

"Ми готові до переговорів. Німеччина продовжує діалог через Нормандський формат, але якщо Росія вибере подальше вторгнення в Україну - і ми, і НАТО готові до цього", - сказав він.

Читайте такожСША і ЄС готові розглянути нові маршрути постачання газу УкраїніПрезидент США заявив, що вони розробили пакет потужних санкцій і "швидких заходів".

Також він заявив, що Китай "поруч з Росією та іншими конкурентами намагаються створити не ліберальне майбутнє".

"Ми будемо працювати разом з Німеччиною, щоб нові технології служили свободі, а не репресіями і авторитаризму", - підкреслив він.

Шольц заявив, що Німеччина і союзники не можуть мовчати, бачачи збільшення загрози в бік України.

"Ми бачимо, що кількість військових на кордоні з Україною зростає. Це серйозна загроза для європейської безпеки і важливо, щоб ми діяли разом і робили все необхідне для реагування", - сказав він.

Канцлер зазначив, що Росія заплатить високу ціну в разі агресії.

"Навіть Росія вже "зрозуміла це послання", - сказав Шольц.

Водночас Байден заявив, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" не відбудеться, якщо РФ нападе на Україну.

"Якщо Росія вторгнеться, мова йде про танки або війська, якщо перетне кордон України знову, тоді "Північного потоку-2" не буде. Це буде кінець", - сказав він.

На уточнююче запитання журналістки про те, як США це зроблять, якщо за сертифікацію відповідає Німеччина, він відповів: "Я вам обіцяю, це буде зроблено".

Шольц на це ж питання відповів: "Ми будемо єдині".

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.