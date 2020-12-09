Цього тижня рішення щодо бюджету має прийняти Сенат, а тоді він піде на підпис президенту.

Палата представників Сполучених штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік із розширеними обмеженнями проти російського газогону "Північний потік-2".

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього тижня рішення щодо бюджету ще має прийняти Сенат, а тоді він піде на підпис президенту.

"Раніше Трамп погрожував ветувати законопроєкт. Втім оскільки бюджет підтримали 335 конгресменів, цієї кількості достатньо, аби обійти потенційне вето очільника Білого Дому", - підкреслює видання.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відео:

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Автор: УНІАН