Американський лідер вимагає прибрати з оборонного бюджету США статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

Президент США Дональд Трамп знову погрожує накласти вето на оборонний бюджет, якщо з нього не приберуть статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сторінку Трампа в Twitter.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту Про оборону. Так погано для нашої національної безпеки та чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето!"- написав Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

Раніше прес-секретар Білого дому Кейлі Макінані повідомила, що Трамп заблокує бюджет, якщо із закону не видалять статтю 230. Це положення звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів, а також дає сервісам можливість виступати модераторами.

Напередодні Конгрес закінчив роботу над законопроектом про оборонний бюджет 2021 року.

У законопроект серед іншого також увійшли розширені санкції проти " Північного потоку-2". Зокрема, обмеження планується поширити на компанії, що "сприяють продажу, оренді або наданню" трубоукладальних суден для будівництва газопроводу.

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Автор: УНІАН