На думку міністра, Європа має домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок.

Російський газопровід "Північний потік-2" створить штучний дефіцит газу в Європі, що дасть Кремлю нові потужні важелі впливу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert.

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За його словами "Північний потік-2" – це геополітичний, а не комерційний проект. Його мета - створити штучний дефіцит газу в Центральній та Східній Європі.

"Вже зараз "Газпром" використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку. Якщо "Газпром" отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу в підконтрольних йому газопроводах, це дасть Кремлю нові потужні важелі, щоб втручатися у внутрішні справи ЄС", – сказав Галущенко.

Міністр вважає, щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу.

"Це складний і амбітний проект, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром". Тут дуже важлива роль Німеччини, а Польща та Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - підкреслив глава Міненерго.

Підтримка України:

21 липня посольство США в Україні опублікувало спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.

Історія "Північного потоку-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Ганна Бредіхіна