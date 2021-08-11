В офісі президента України повідомили про очікування від візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в контексті запуску російського газопроводу "Північний потік-2".
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.
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"Ключове, що хочу відзначити - візит Ангели Меркель доводить, що про Україну без України, - ні слова, і що без прямих переговорів з президентом України найважливіші сучасні питання безпеки в Європі не розв'язати", - сказав Нікіфоров.
За його словами, візит канцлера Німеччини в Україну 22 серпня - це логічне продовження контактів президента України в чотирикутнику Вашингтон-Брюссель-Берлін таі Київ.
"Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання зобов'язань... якщо Росія після запуску "Північного потоку-2" спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем", - заявив Никифоров.
Також президент України та канцлер Німеччини обов'язково говоритимуть про безпекову ситуацію на сході України. "Про те, як реанімувати мирні переговори", - сказав прес-секретар президента.
Крім того, будуть обговорюватися двосторонні відносини.
"Німеччина - наш ключовий партнер в Європі, і в політиці, економіці, торгівлі, промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий", - додав він.
Візит Меркель в Україну:
Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну 22 серпня для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Північний потік-2": що необхідно знати
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".
Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.