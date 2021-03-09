У Штатах бояться "залаштункової" угоди Білого Дому з Німеччиною.

Конгресмени направили лист держсекретареві Ентоні Блінкену з вимогою ввести нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожУ "Нафтогазі" підтвердили, що "Північний потік-2" можуть так і не добудувати

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на сайт Комітету Палати представників США у закордонних справах.

У Конгресі стурбовані, як адміністрація президента Джо Байдена втілює в життя план із введення санкцій відносно трубопроводу. Представників конгресу США турбує той факт, що при згадці у відкритих джерелах численних компаній, яких "підозрюють в причетності до діяльності, караються санкціями", адміністрація все ще може вимагати додаткової інформації про них.

"Критично важливим для нашої здатності здійснювати нагляд з боку конгресу і забезпечувати дотримання духу і букви закону є чіткіше розуміння« доказового порога », який Державний департамент використовує при зважуванні додаткових санкцій", - йдеться в листі.

Конгресмени побоюються, що адміністрація тягне з санкціями для того, щоб залишити можливість укласти з Німеччиною "закулісну" угоду.

У конгресі попросили Блінкена представити конгресу нові санкції, не чекаючи 17 травня, на яке заплановано наступна його доповідь.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

Станом на 23 лютого 2021 року через санкції США одразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".

4 березня 2021 року будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії продовжили до кінця вересня.

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Автор: УНІАН