Введення формули" хаб мінус " означає відновлення режиму поставок за спеціальними зобов'язаннями, який був скасований на вимогу МВФ.

Якщо Кабмін прийме постанову про введення ціни газу для населення за формулою "хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону), це позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в статті "газове питання: навіщо влада хоче закрити ринок газу всупереч міжнародним зобов'язанням", опублікованій "РБК-Україна".

Згідно з цією публікацією, введення формули "хаб мінус" означає відновлення режиму поставок за спеціальними зобов'язаннями, який був скасований на вимогу МВФ.

"Відновлення ПСО остаточно підірве надію на продовження співпраці України з МВФ. Адже скасування регулювання ціни газу для побутових споживачів була однією з ключових умов Меморандуму між Україною з МВФ, підписаного 02.06.2020 року (пункт 27а)", – йдеться в статті.

Також, згідно з публікацією "РБК-Україна", Ідея можливого рішення Кабміну з активною підтримкою Банкової суперечить закону ринку природного газу (№329-VIII) і Європейській директиві 2009/73/ЄС"про лібералізацію ринку природного газу".

"Наївно вважати, що європейські партнери просто так закриють очі на відмову України від дотримання досягнутих домовленостей", - резюмує автор.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство енергетики внесло на розгляд Уряду проект постанови про введення режиму поставок газу за спеціальними зобов'язаннями, згідно з яким ціна газу для населення буде розраховуватися за формулою "хаб мінус". На цей час ціна визначається формулою "хаб плюс" (тобто європейська ціна, що включає вартість транзиту газу).

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Автор: УНІАН