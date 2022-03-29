Раніше країни G7 відмовились платити за російський газ у рублях, бо це не передбачено діючими контрактами.

Країни Європейського Союзу не будуть оплачувати російський газ у рублях.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу у Брюсселі.

Відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента РФ Володимира Путіна приймати оплату за російський газ лише в рублях, Мамер заявив, що позиція ЄС така сама, як і у G7, додавши, що постачання мають здійснюватись за оплату в доларах чи євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше країни G7 відмовились платити за російський газ у рублях, бо це не передбачено діючими контрактами.

Раніше президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки контрактом "не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім Євро".

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше: "У Європі не платитиме рублями за газ ніхто".

Канцлер Олаф Шольц також заявляв, що Німеччина не буде оплачувати газ і нафту в рублях.

Білий дім у відповідь на російську агресію в Україні 8 березня заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США.

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