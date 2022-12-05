В Україні працює система протиповітряної оборони.

В областях попереджають про можливі перебої з електропостачанням через нову масовану ракетну атаку Російської Федерації.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус і міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram.

"У зв’язку з масованою ракетною атакою на території області потенційно можуть бути проблеми з постачанням тепла, електроенергії, перебої зі зв’язком", - написав Чаус.

Надал також попередив, що через ракетні обстріли можуть бути екстрені відключення електроенергії. Він порадив зарядити телефони і зробити запаси води.

ЗМІ повідомляю, що у Житомирі уже частково пропало світло.

Ракетна атака Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога. У деяких регіонах працює система протиповітряної оборони.

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