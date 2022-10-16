Однак він впевнений, що Європа не замерзне.

Росія припинить постачання газу та нафти до Європи через усі доступні газопроводи та нафтопроводи після початку опалювального сезону.

Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі "Еспресо".

"РФ вдасться до найжорсткіших дій в сенсі припинення постачання будь-яких енергоносіїв після початку опалювального сезону, коли температура буде нижче нуля. Буде припинено постачання і українською, і турецькою гілкою в бік Європи та постачання південною та північною гілкою нафтопроводу "Дружба", - прогнозує він.

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Однак експерт впевнений, що, попри старання Кремля, Європа не замерзне.

"Спекулянти піднімуть котирування газові і нафтові та можуть бути проблемою із закупівлею. Щодо ресурсу - цей шантаж уже не спрацює, як він міг спрацювати у 2005 році чи у 2008 році. Зараз Європа не настільки залежить від постачання енергоносіїв. Якщо рік назад це було 36%, то зараз - за найбільшими розрахунками 9%. Цю цифру компенсують, якщо ні, то зменшать обсяги споживання. Завдяки співучасті громадян у тих рішеннях, які схвалює уряд. Якщо уряд закликає громадян щось робити, то вони це роблять", - пояснив Рябцев.

Росія і експорт енергоресурсів

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити.

На тлі триваючої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. 28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У жовтні президент РФ Володимир Путін звернувся до Європи з пропозицією. За його словами, Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період за вцілілою гілкою "Північного потоку-2".

Крім того, у РФ є ще одна проблема на енергоринку - світова спільнота хоче обмежити ціну на нафту.

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