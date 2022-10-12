За словами Путіна, Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період.

Росія готова відремонтувати ушкоджені нитки газопроводу "Північний потік", але за умови їхнього подальшого використання.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у середу, 12 жовтня, пишуть росЗМІ.

"Відремонтувати підірвані газопроводи можливо, але тільки у разі їх подальшої економічно обґрунтованої експлуатації і, звичайно, при забезпеченні безпеки маршруту - це першорядна умова", - сказав він.

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За словами політика, Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період за вцілілою гілкою "Північного потоку-2".

"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" - а одна гілка, попри все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається, хоча вона може бути пошкоджена... Її потужність 27,5 млрд куб. м газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу в Європі. Росія до початку цих поставок готова, м'яч на боці Євросоюзу. Хочуть - нехай просто кран відкриють і все", - додав Путін.

Вибухи на "Північних потоках"

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Це сталося через дірку в трубі.

За словами російського аналітика Дмитра Донецького, з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російська влада не виключає можливості саботажу.

У ЄС вважають, що витоки газу сталися в результаті умисних дій. Лідери західних країн не виключають, що це був саботаж.

Нещодавно Служба державної безпеки Швеції завершила огляд пошкоджених ділянок газопроводів. Він підтвердив, що витік стався в результаті вибухів.

Росія хотіла долучитись до розслідування, однак Швеція їй відмовила.

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