Київ доклав руку до скорочення нафтових доходів Кремля.

Росії доведеться скоротити видобуток нафти в найближчі місяці. Санкції США ускладнюють Москві доступ до танкерів, а українські безпілотники паралізують роботу нафтопереробних заводів.

Видання Reuters пише, що президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні - пріоритет і що він може запровадити нові обмеження проти Росії, якщо мети не буде досягнуто.

Джерела в нафтових компаніях РФ заявили, що у Москви і не буде іншого вибору, як скоротити видобуток нафти, тому що зростає надлишок сирої нафти через падіння експорту і скорочення обсягів переробки. Зазначається, що найближчими місяцями видобуток у Росії опуститься нижче 9 мільйонів барелів на добу, але може прискоритися, якщо ситуація погіршиться.

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Обсяги перевалки вантажів із західних російських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ у січні 2025 року знизилися на 17% порівняно з роком раніше.

Росія спробувала мінімізувати вплив санкцій, створивши власний танкерний флот. Останні санкції США сильно вдарили по цьому флоту. За даними трейдерів, у січні вартість транспортування вантажу з російського тихоокеанського порту Козьміно до Китаю зросла в п'ять разів.

Трейдери і суднові брокери заявили, що санкції призвели до закриття деяких китайських та індійських портів для п'ятої частини флоту. Трейдери вказали, що багато китайських та індійських покупців наполягають на поставках з використанням танкерів, які не потрапили під санкції, і закуповують більше нафти в Саудівської Аравії, Іраку та ОАЕ.

У результаті російські компанії і трейдери з 10 січня зберігали на суднах 17 млн барелів. У першій половині 2025 року ця цифра може зрости до 50 млн барелів.

За словами трейдерів, російські арктичні родовища, що дають понад 300 тисяч барелів на добу, зазнають труднощів із пошуком танкерів і можуть скоротити видобуток.

Москва вже погодилася на зниження обсягів видобутку сирої нафти за угодою з Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК+. Це рішення має підтримати світовий нафтовий ринок, але також скорочує потенційні доходи РФ.

Путін уже стикається з дефіцитом бюджету, який з початку війни склав понад 100 млрд доларів. Будь-який удар по нафтових доходах безпосередньо впливає на економіку країни-агресорки.

Крім того, атаки українських дронів вивели з ладу близько 10% російських нафтопереробних потужностей. За словами джерел, великі підприємства, включно з Рязанським, Волгоградським і Астраханським НПЗ, зупинили виробництво палива, а на відновлення підуть тижні або місяці.

Трейдери стверджують, що в січні Україна також атакувала обмежені російські сховища нафти, трубопроводи і насосні станції, що призвело до перебоїв у постачанні нафти в експортні порти і на НПЗ. У результаті один з найбільших портів Росії Усть-Луга на Балтійському морі в січні скоротив відвантаження до чотирирічного мінімуму.

Експорт російської нафти - останні новини

Росія припинила планувати нові поставки нафти до Китаю та Індії на весну цього року. Через обмежену кількість танкерів, які ще не потрапили під санкції, ціна фрахту на них різко зросла.

Також ми розповідали, що поставки нафти з РФ до інших країн у 2024 році знизилися на 2,2% і склали 295 млн тонн. Найбільше падіння експорту показала "Татнефть": показники скоротилися на 7,5%. "Лукойл" знизив експортні відвантаження на 6,39%.

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