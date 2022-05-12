Росіяни погрожували Фінляндії "заходами у відповідь" у разі вступу країни в НАТО.

Фінські ЗМІ дізналися про підготовану Росією "помсту" за вступ країни до НАТО.

Про це пише газета Iltalehti.

За даними видання, Москва вже в п'ятницю може перекрити країні постачання газу, ключові політики вже попереджені російськими "заходами у відповідь".

Офіційно уряд Фінляндії поки це не коментує. Якщо подачу блакитного палива припинять, це викличе серйозні проблеми для деякої промисловості і виробництва продуктів харчування, пояснює ЗМІ.

Фінська влада допускала, що Росія може припинити постачання палива 23 травня, тому що тоді прийде час оплачувати наступні рахунки за газ.

Фінляндія була серед країн, які відмовилися платити росіянам за газ в рублях.

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нііністе і прем'єр-міністр Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка повинна бути подана "якомога швидше".

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

Крім того, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

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