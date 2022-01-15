Росія відкинула звинувачення в причетності до виникнення енергокризи в Європі.

Росія може збільшити обсяг поставок газу в Європу, однак тільки в разі виконання певної умови.

Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак, повідомляє "Комерсант".

Як зазначив Новак, поставки необхідно здійснювати на основі довгострокових контрактів, оскільки зростання видобутку має тривалий інвестиційний цикл.

"Ми можемо поставляти, у нас величезні ресурси, але будь-який видобуток - це інвестиційний проект, який вимагає часу, щоб цей проект окупився, щоб залучити інвестиції. Тому має бути зрозуміла збутова політика", - зазначив Новак.

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Він також нагадав, що Росія завжди була прихильником саме довгострокових контрактів.

Новак також відкинув звинувачення глави Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Біроля на адресу "Газпрому" стосовно причетності до виникнення енергокризи в Європі. На думку Новака, криза виникла через холодну зиму, а також через високі потреби на тлі відновлення економіки.

Звинувачення на адресу Росії:

14 січня 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив про те, що Росія має пряме відношення до дефіциту природного газу в Європі та має всі можливості для того, щоб збільшити поставки, проте не робить цього.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: