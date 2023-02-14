Загальна кількість запущених свердловин зросла майже на 7% і перевищила 7,8 тисяч.

Росія за минулий рік пробурила рекордну кількість нафтових свердловин і відновила рівень видобутку нафти, попри накладені європейські санкції.

Відповідні підрахунки зробило видання Bloomberg, зазначивши що російські нафтові вишки пробурили свердловин на загальну глибину понад 28 тисяч кілометрів, що є найвищим показником за останні десять років. При цьому загальна кількість запущених свердловин зросла майже на 7% і перевищила 7,8 тисяч.

"Торік російські компанії виконали найбільше бурових робіт на своїх нафтових родовищах за більш ніж десятиліття, і мало ознак того, що міжнародні санкції або вихід деяких великих західних компаній прямо зашкодили так званим операціям з видобутку", - зазначає видання.

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Це пояснює, яким чином Росія у 2022 році, попри санкції та початок повномасштабної війни, не скоротила видобуток нафти.

Досягнувши в квітні мінімуму після вторгнення в 10,05 млн барелів на день, видобуток нафти в Росії відновилася приблизно до 10,9 млн барелів на день в кінці 2022 року і залишалася близькою до цього рівня в січні.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировина дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року також була заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

10 лютого 2023 року Росія підтвердила скорочення видобутку нафти. У березні видобуток впаде на 500 тис.барелів в стуки.

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