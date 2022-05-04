Коболєв вважає, що Європі потрібно пережити найближчу зиму без російського газу.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, повна відмова Європи від російських енергоносіїв істотно наблизить перемогу України в цій війні.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз-України Андрій Коболєв.

Коболєв вважає, щоЄвропі потрібно пережити найближчу зиму без російського газу.

"Вони її переживуть без будь-яких втрат. Плюс буде зміна формату споживання газу. Плюс буде введення альтернативних постачальників на ринок", - зазначив Коболєв.

При цьому він зазначив, що відмова Європи від російського газу вкрай важлива для України.

"Україні для перемоги у війні потрібно, щоб російську енергію з Європи повністю прибрали. Це дуже важливо з точки зору впливу на російських чиновників. Цей крок покаже помилковість гіпотези, на якій вони будують багато геополітичних процесів. Вона полягає в тому, що російські енергоносії настільки важливі Європі, що їм пробачать всі: напад на Україну, анексію Криму, Бучу, Маріуполь й т.ін. якщо вони зрозуміють, що це не так, то я сподіваюся, що у них може відбутися зміна поведінки", - заявив Коболєв.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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