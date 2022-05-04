Коболєв вважає, що у випадку, якщо РФ припинить постачання газу, Європі доведеться ухвалити кілька важких рішень.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, припинення РФ поставок газу в Європу буде політичним самогубством для країни-окупанта.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз-України Андрій Коболєв.

"Я позитивно ставлюся до процесу, який запустили самі росіяни. Це добровільне накладення самосанкцій. Не тільки з точки зору того, що вони втратили Польщу, Болгарію. Але й тому що вони демонструють Європейському Союзу всю свою агресію, неадекватність і бажання шантажувати. Такі речі прощати не можна. І я сподіваюся, що в Європі це реалізується в конкретні кроки", - зазначив Коболєв.

Він також зазначив, що у разі, якщо РФ припинить постачання газу, Європі доведеться ухвалити кілька важких рішень.

"Момент істини настане, якщо росіяни остаточно вирішать вчинити самогубство і відключать Європу від газу. Тоді Європа зможе збалансуватися з альтернативних джерел газу, запустити альтернативні джерела енергії та зменшити обсяг споживання, модифікувавши поведінку своїх споживачів. Я вважаю, що це абсолютно реалізована тактика, яка зажадає кілька важких політичних рішень", - заявив Коболєв.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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