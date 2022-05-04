На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, припинення РФ поставок газу в Європу буде політичним самогубством для країни-окупанта.
Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз-України Андрій Коболєв.
"Я позитивно ставлюся до процесу, який запустили самі росіяни. Це добровільне накладення самосанкцій. Не тільки з точки зору того, що вони втратили Польщу, Болгарію. Але й тому що вони демонструють Європейському Союзу всю свою агресію, неадекватність і бажання шантажувати. Такі речі прощати не можна. І я сподіваюся, що в Європі це реалізується в конкретні кроки", - зазначив Коболєв.
Він також зазначив, що у разі, якщо РФ припинить постачання газу, Європі доведеться ухвалити кілька важких рішень.
"Момент істини настане, якщо росіяни остаточно вирішать вчинити самогубство і відключать Європу від газу. Тоді Європа зможе збалансуватися з альтернативних джерел газу, запустити альтернативні джерела енергії та зменшити обсяг споживання, модифікувавши поведінку своїх споживачів. Я вважаю, що це абсолютно реалізована тактика, яка зажадає кілька важких політичних рішень", - заявив Коболєв.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.
- Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.
- За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.
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