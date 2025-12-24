США дозволили індійській компанії купувати підсанкційну російську нафту, - Reuters

Про дату надання спеціального дозволу не повідомляється.

США дозволили індійській компанії Reliance Industries Ltd протягом місяця купувати нафту у російського нафтового гіганта "Роснефть", який потрапив під американські обмеження.

Агентство Reuters пише, що наразі про дату надання спеціального дозволу не повідомляється. При цьому журналісти, посилаючись на дані компанії Kpler, зазначають, що з 22 листопада, тобто моменту, коли санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти" набули чинності, Reliance отримала близько 15 партій російської нафти від "Роснефти".

"Це вже існуючі угоди, які виконуються з дотриманням санкцій", - ідеться у відповіді Reliance на запит журналістів.

Компанія зазначила, що 12 листопада за контрактом з "Роснефтью" було завантажено (для постачання до Індії) останню партію нафти. Reliance буде переробляти російську нафту, що надійшла після 20 листопада, на своєму заводі в Індії потужністю 660 000 барелів на добу.

Водночас Reuters з посиланням на дані компанії Kpler звертає увагу на те, що Reliance планує отримати по одному вантажу російської нафти в грудні та січні від трейдера RusExport.

Разом з тим, в цілому Індія в грудні ймовірно отримає менше російської нафти у порівнянні з листопадом. За даними провайдера даних LSEG, імпорт "чорного золота" з Росії в грудні, ймовірно, складе в середньому 1,2-1,5 млн барелів на добу, що менше, ніж 1,77 млн барелів на добу в листопаді.

Індія відмовляється від російської нафти

Президент США Дональд Трамп на початку серпня заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти. Водночас у середині вересня попри потепління в американсько-індійських відносинах нафтопереробники Індії заявляли, що не збираються відмовлятися від російської сировини.

Ситуація змінилася після запровадження США санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти". У відповідь Індія взяла курс на поступову відмову від російського "чорного золота".

Разом з тим у листопаді Індія рекордно збільшила імпорт російської нафти. Як пояснили джерела Reuters, багато нафтопереробних заводів намагалися заповнити запаси до того, як американські санкції набудуть чинності.

