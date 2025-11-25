Росії більше не варто сподіватися на одного з головних покупців своєї сировини.

Експорт нафти з Росії в Індію в листопаді досягне найвищого рівня за останні п'ять місяців. Нафтопереробні заводи Нью-Делі збільшили обсяги закупівель сировини у "Лукойла" та "Роснефти" перед тим, як санкції США набули чинності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Згідно з попередніми даними компанії, очікується, що обсяги закупівель російської нафти Індією, всупереч багатьом прогнозам, зростуть в цьому місяці до 1,855 млн барелів з 1,48 млн барелів на добу в жовтні.

Видання зазначає, що листопадовий обсяг імпорту російської нафти Індією стане найвищим з липня, коли країна-бензоколонка відвантажувала Нью-Делі 1,52 мільйона барелів нафти на добу. Втім на новий рекорд експорту "чорного золота" до Індії у грудні Росії сподіватися не варто.

"Очікується, що в листопаді поставки з Росії будуть високими, оскільки багато нафтопереробних заводів намагалися заповнити запаси до набрання чинності санкцій США, а також через правило про виробництво нафтопродуктів для ринку ЄС з неросійської нафти з 2026 року", - пояснює джерело видання у торговельній галузі.

Водночас, вже наступного місяця ситуація зміниться. За даними джерел Reuters, РФ в останній місяць року скоротить експорт нафти до Індії до трирічного мінімуму, оскільки індійські НПЗ переходять на альтернативні джерела, щоб уникнути порушення західних санкцій.

За інформацією співрозмовників видання, Росія відвантажить Індії від 600 до 650 тисяч барелів російської нафти на день. При цьому більшість індійських НПЗ припинили закупівлю російської нафти.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Після оголошення про нові обмеження, стало відомо, що Індія планує скоротити до нуля імпорт російської нафти.

На тлі обмеження імпорту російської нафти Індією та Китаєм, експорт російської нафти обвалився.

