Ситуація в Жовтому морі привернула увагу нафтотрейдерів по всьому світу.

Флот танкерів із російською нафтою марки Urals зібрався біля східного узбережжя Китаю. Це сталося після того, як Індія скоротила закупівлі у зв'язку із західними санкціями.

Видання Bloomberg пише, що, за даними Kpler, у Жовтому морі простоювали щонайменше п'ять суден, що перевозять близько 3,4 млн російських барелів. Цей показник удвічі перевищує обсяг минулого тижня і є найвищим за більш ніж п'ять років.

Варто зазначити, що район скупчення танкерів розташований недалеко від провінції Шаньдун - центру незалежних нафтопереробних компаній.

Накопичення нафти марки Urals біля берегів Китаю - унікальна ситуація, яка привернула увагу нафтотрейдерів по всьому світу. Це пов'язано з тим, що китайські НПЗ не типові покупці цієї марки, віддаючи перевагу російській нафті зі східних терміналів.

Однак останніми тижнями посилення контролю з боку США за поставками нафти з Росії до Індії, а також санкції щодо "Роснефти" і "Лукойлу" спонукали продавців нафти марки Urals шукати інших покупців у Східній Азії. Очікується, що цього місяця імпорт Індії становитиме 800 000 барелів на день, що нижче за піковий показник цього року в 2 мільйони барелів на день, зафіксований у червні.

Санкції США проти "Лукойлу" і "Роснефти" тягнуть донизу ціни на російську нафту. Одним із наслідків цього рішення стало суттєве збільшення знижок на московську нафту, оскільки покупці, побоюючись вторинних санкцій, не поспішали купувати "чорне золото" з Росії.

16 грудня стало відомо, що ціни на російську нафту впа ли до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Західні санкції змушують російських нафтовиків збільшувати знижки, а світові ціни на нафту падають.

