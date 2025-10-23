Зазначається, що спотові переговори по вантажах з Уралу припинені з середини жовтня.

Постачання російської нафти найбільшим індійським нафтопереробним заводам, як очікується, скоротяться практично до нуля. Це зумовлено введенням США санкцій щодо нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

Видання Bloomberg пише, що керівники переробних підприємств заявили, що останні обмеження, оголошені Вашингтоном, зроблять продовження поставок практично неможливим.

У короткостроковій перспективі санкції означають, що замовлення, які мали б бути розміщені протягом наступного тижня - на нафту, що буде завантажена в листопаді та доставлена в грудні - тепер будуть від інших постачальників. Спотові переговори по вантажах з Уралу припинені з середини жовтня.

Відео дня

"У зв'язку з цими санкціями індійські нафтопереробні компанії, можливо, будуть змушені скоротити закупівлі набагато швидше. Ймовірно, для Індії, яка ще три роки тому не купувала російську нафту, це буде відносно простіше, ніж для Китаю", - сказала засновниця сінгапурської компанії Vanda Insights, що займається аналізом ринку, Вандана Харі.

Індія - найбільший покупець російської нафти, що поставляється морським транспортом, але санкції також викликали шок у Китаї.

"Це, безумовно, один з найбільш значущих заходів, вжитих США, але я думаю, що його ефективність буде знижена через широке використання незаконних фінансових мереж. Тож усе зводиться до того, чи бояться Китай та Індія подальшої ескалації вторинних обмежень", - сказала аналітик Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Рейчел Зімба.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року Індія імпортувала з Росії трохи більше 36% нафти.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Ще влітку в Індії заговорили про потенційну готовність відмовитися від російської нафти. На тлі посилення тиску адміністрацією Трампа на покупців російської сировини, міністр нафти Індії Хардіпа Сінгх Пурі в липні 2025 року заявив про відмову від імпорту "чорного золота" з РФ у разі потрапляння його під вторинні американські санкції.

Індія навіть зробила крок на шляху до "остаточного прощавай" російській нафті. На початку серпня стало відомо, що індійські державні НПЗ зупинили купівлю сировини з "країни-агресора".

Однак на тлі провалу в американсько-індійських торговельних переговорах та, загалом, "похолодання" у відносинах між країнами, індійські урядовці заявили, що й надалі купуватимуть російську нафту.

Утім, у вересні у відносинах між Вашингтоном і Нью-Делі відбулося потепління, і Індія заявила про готовність відмовитися від російської нафти, однак, за умови дозволу Вашингтона на імпорт нафти з Венесуели або Ірану.

21 жовтня стало відомо, що індійська компанія Reliance Industries Ltd, яка є найбільшим покупцем російської нафти, купила щонайменше 2,5 мільйона барелів "чорного золота" в інших постачальників.

Вас також можуть зацікавити новини: