Експорт російської нафти до Індії скоротився до дворічного мінімуму.

Попри відновлення переговорів з Вашингтоном, індійські нафтопереробники не планують відмовлятися від російської нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів (сезону дощів, що триває переважно з червня по вересень), повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, індійські компанії планують закуповувати російську сировину для постачання у листопаді та грудні. Разом з тим, зазначається, що обсяги закупівель можуть бути нижчими за пікові показники останніх років.

При цьому, за даними системи відстеження суден, через удари українських безпілотників по російських НПЗ експорт нафти з РФ до Індії у період з 17 серпня по 14 вересня скоротився у середньому до 1 мільйона барелів на добу – найнижчого показника за два роки. Втім співрозмовники видання очікують, що ця цифра зростатиме.

Тим не менш, індійські нафтопереробники остерігаються надмірної залежності від Москви. Вони продовжують брати участь у тендерах і шукати альтернативи. Державна Indian Oil Corp, наприклад, зараз щомісяця купує приблизно один дуже великий танкер для перевезення бразильської нафти.

Відмова Індії від російської нафти

Як відомо, Індія після повномасштабного вторгнення Росії стала одним з найбільших імпортерів російської нафти у світі. Разом з тим, у середині липня міністр нафти Індії Хардіпа Сінгх Пурі заявив, що його країна зможе знайти заміну російській нафті, в разі потрапляння під вторинні американські санкції. Він пояснив, що на ринку з’являється чимало нових постачальників. Крім цього, сама Індія нарощує видобуток сировини.

Нью-Делі навіть поступово скорочував імпорт російської сировини. Так, станом на середу серпня експорт сировини з РФ до Індії у 2025 року скоротився до щонайбільше 400 тисяч барелів.

Однак, на тлі непублічної сварки між прем’єром Індії Моді та президентом США Дональдом Трампом та відсутності просування у торгівельних перемовинах між Вашингтоном та Нью-Делі та зростання мит індійські посадовці заявили про намір продовжувати імпорт російської нафти.

