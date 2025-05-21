Цими суднами керує токійська компанія.

Європейський союз запровадив санкції проти трьох суден, які допомагали перевозити вантажі з російського заводу "Ямал СПГ". Цей крок має ще більше скоротити доходи Москви від продажу енергоносіїв.

Видання Bloomberg пише, що судна North Moon, North Ocean і North Light занесено до 17-го пакету санкцій ЄС. Ці судна перебувають під управлінням токійської компанії Mitsui OSK Lines Ltd., провідного оператора СПГ-перевізників.

Несподівані санкції щодо суден однієї з відомих судноплавних компаній підкреслюють дедалі активніші зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб підштовхнути Москву до укладення мирної угоди з Україною. Нещодавно ЄС заборонив перевалку російського скрапленого природного газу, призначеного для Азії, в європейських портах, тож ці операції перенесли в порт Мурманська. Це рішення хоч і збільшило час у дорозі до Китаю, але дало змогу "Ямал СПГ" продовжити відправку вантажів.

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"Судна експлуатуються таким чином, щоб сприяти або підтримувати дії або політику з експлуатації, розвитку або розширення енергетичного сектору в Росії, включно з енергетичною інфраструктурою", - повідомили в Європейській раді.

Зі свого боку Mitsui OSK Lines підтвердила, що три судна перебувають під її управлінням.

"Ми маємо намір повною мірою співпрацювати з урядами ЄС і Японії в дотриманні санкцій. Ми проведемо консультації з різними сторонами і вживемо відповідних заходів", - йдеться в заяві компанії.

Санкції ЄС проти Росії - головні новини

20 травня Рада ЄС схвалила 17-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Під санкції потрапили ще 189 танкерів "тіньового флоту" з третіх країн.

Водночас російський завод з виробництва скрапленого природного газу в Арктиці почав використовувати нову виробничу лінію потужністю 6,6 мільйона тонн, незважаючи на те, що об'єкт залишається під санкціями.

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