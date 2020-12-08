У листопаді ціна склала 182,5 дол. за тис. куб. м проти 171,24 дол. місяцем раніше.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2020 року склала 182,5 дол. за тисячу кубометрів, що на 6,5% більше, ніж у жовтні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

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"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада 2020 року, яка становить 5161,50 грн, або 182,50 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Як змінювалася ціна

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжують отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

У вересні імпортний газ для України подорожчав на третину.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2020 року склала 171,24 дол. за тисячу кубометрів, що на 22% більше, ніж у вересні 2020 року.

Середня вартість газу в Україні для населення в листопаді, у порівнянні з жовтнем, зросла на 24% - до 7,16 грн за куб. м. споживачі купували газ за ціною від 6,33 до 8,96 грн за куб. м.

Станом на 7 грудня 2020 року в Україні облгази перерахували розмір абонплати на блакитне паливо, а профільна комісія вже затвердила частину цін.

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Автор: Бредіхіна Ганна