Проблема нестачі газу під час опалювального сезону може зачепити всю Європи.

Підвищуючи ціни на газ, Росія намагається диктувати Європі свої умови.

Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив керівник з політичних питань Київської школи економіки, виконуючий обов'язки міністра економіки у 2020 році Павло Кухта.

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"Росіяни намагаються поставити Європу в стійло. Вони завищили ціни на газовому ринку Європи до небачених раніше цифр. Якщо порівняти ціну з минулим вереснем - це плюс 1300%", - зазначив експерт.

Кухта зазначив, що росіяни не заповнили сховища газу, які європейці їм продали, щоб "Газпром" підтримував енергетичну безпеку Європи взимку.

"Європейці та американці їм довірилися, пішли назустріч росіянам, здавши частково наші інтереси, а росіяни у відповідь зробили так, як вони завжди робили. Гадаю, для західного світу це має бути жорстким уроком, холодним душем", зазначив експерт.

Економіст зазначив, що Україні необхідно шукати союзників у Європейському Союзі.

"Союзників проти Росії у нас там буде багато. Особливо після того, що станеться взимку. Підрахунки, які роблять Європейські газовики, говорять про те, що газ закінчиться до кінця опалювального сезону", - зазначив експерт.

За словами економіста, проблема нестачі газу під час опалювального сезону може зачепити всю Європу.

"Вся Європа сидить і думає, чи вистачить їм газу в опалювальний сезон чи з березня у них хтось почне замерзати. Якщо ми до цього звикли, то у них такого не було як мінімум з кризи 2009 року. Але та криза стосувалася тільки східноєвропейських країн. А зараз вона стосуватиметься навіть таких країн, як Іспанія та Італія", - зазначив економіст.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 Вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів. Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого 13 вересня, досягла 23 грн за кубометр.

14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.

15 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

На 20 вересня ціна жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF наблизилася до позначки 900 дол. за тисячу кубометр.

Автор: Олена Коваленко