Зараз цей показник перевищує 70%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що на початок листопада всі житлові будинки в Україні будуть підключені до опалення.

Про це він заявив під час сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент УНІАН.

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"Попри світову енергетичну кризу, ми маємо достатньо ресурсів і міцності, щоб стабільно пройти цю зиму. До речі, зараз вже понад 70% житлових будинків підключені до тепла. Ми очікуємо, що на початок листопада ця цифра складе 100%", - сказав він.

Тарифи під час опалювального періоду:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у триденний термін вжити вичерпних заходів щодо встановлення механізмів безперебійного і без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним і релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

27 жовтня 2021 року в Мінрегіоні розповіли, де в Україні досі не включили опалення.

Автор: Дмитро Шварц