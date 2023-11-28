Зараз в Україні уже розгорнуто близько 12 тисяч пунктів незламності.

Енергосистема України в ці дні проходить черговий тест на міцність, проте 8 місяців ремонтної кампанії дали свої результати - планові вимкнення світла відсутні, попри масовану атаку дронів та стихійне лихо.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 листопада. За його словами, поки що генерація українських систем покриває потреби населення.

"За даними Міненергетики, генерація покриває потреби, можемо залучати допомогу від ЄС, ситуація залишається контрольованою. І все ж ми готуємося до усіх сценаріїв розвитку подій. В плановому порядку розгортаємо пункти незламності. Зараз їх близько 12 тис., ще 1,5 тис. будуть відкриті в разі потреби", - сказав він.

За словами чиновника, відновлення енергетики триває. Зокрема, наповнюється Фонд енергетичної підтримки України, який разом з анонсованими внесками вже складає орієнтовно 300 млн євро.

Також Шмигаль зазначив, що цього року надійшло майже 500 вантажів на 6 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору - генератори, трансформатори, вимикачі, спецтехніка, а солідарність з Україною продемонстрували 34 держави.

"Ми також потребуємо проведення енергоефективних заходів та оновлення наших об’єктів критичної інфраструктури. Сьогодні затверджуємо концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств-виробників теплової енергії", - сказав прем’єр.

Він наголосив, що до 2030 року буде відремонтовано 3 тис. км тепломережі, встановлено 35 тис. індивідуальних теплових пунктів, а втрати теплоенергії знизяться до 11%.

Яка зараз ситуація з енергетикою в Україні

Учора, 27 листопада, через шквальний вітер, сніг і заметіль потерпали 16 областей України, негода залишила без світла 2019 населених пунктів. Найскладніша ситуація спостерігалася в Одеській, Миколаївській та Київській областях.

В ніч на 25 листопада російські окупанти влаштували чергову атаку дронів на Україну, випустивши рекордну кількість ударних БПЛА - близько 75 "Шахедів", з яких 71 збили. Тоді ж навколо Києва було пошкоджено магістральні лінії електропередачі, через що, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, існували ризики впровадження обмежень електропостачання. Проте енергетикам вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень.

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