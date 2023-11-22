В "Укренерго" прогнозують, що у вечірні години дефіцит електроенергії може збільшитися.

Сьогодні, 22 листопада, в українській енергосистемі виявлено дефіцит електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися", – йдеться в повідомленні.

Ззначається, що основними причинами дефіциту є збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій, а також недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

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В компанії підкреслили, що частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", – наголосили в "Укренерго".

Тим часом, керівник компанії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що ремонт завершено ще не на всіх потужностях, тому після їх повернення в роботу запас електроенергії буде більшим.

"Диспетчери шукають можливості імпорту. Система адаптується, енергетики зрозуміють, як підлаштуватися під погоду та інші виклики, але для цього потрібно трохи часу", - зазначив він.

Підготовка енергосистеми до ймовірних ворожих атак

Уряд України та Генеральний штаб Збройних Сил прийняли рішення про захист об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих ракет та дронів.

Перший рівень захисту - спорудження габіонів (огороджувальна конструкція, виготовлена з міцної металевої сітки, наповненої камінням - УНІАН) та біг-бегів (м'який контейнер гнучкого матеріалу - УНІАН). На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 об’єктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

Другий рівень - це захист від дронів, зокрема, "Шахедів". Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго", починаючи з березня цього року. Під захистом 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень - захист від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

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