Фахівці розпочали налаштовувати обладнання та прилади для нормальної роботи сховища.

Електроживлення одного з ядерних об’єктів "Енергоатома" – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновлено.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого ЧАЕС та Зону відчуження захопили російські війська.

31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

Перші контейнери з відпрацьованим ядерним паливом мали надійти до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у квітні, але під час воєнного стану такі дії проводити заборонено.

Вас також можуть зацікавити новини: