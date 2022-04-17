Електроживлення одного з ядерних об’єктів "Енергоатома" – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження відновлено.
Про це повідомила прес-служба компанії.
"Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого ЧАЕС та Зону відчуження захопили російські війська.
31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.
Перші контейнери з відпрацьованим ядерним паливом мали надійти до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у квітні, але під час воєнного стану такі дії проводити заборонено.
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