Працівники ЧАЕС бачили, що в Зоні відчуження їздять російські танки.

Російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС, але їх слід бачили у 30-кілометровій Зоні відчуження.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Державного агентства з питань управління Зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

"Сьогодні о сьомій ранку надійшов сигнал про рух танків не на території Чорнобильської АЕС, але на території Зони відчуження. Працівники обійшли об’єкти майданчика Чорнобильської АЕС та об’єкти, які розташовані поруч, – жодних слідів окупантів не виявлено. Проте вони бачили, як на території Чорнобильської зони, десь за кілометр від АЕС, рухаються російські танки", - сказав він.

Голова ДАЗВ припустив, що окупанти просто не знали, що перебувають у вкрай небезпечній радіаційний зоні, тому рили землю.

"Вони, мабуть, не перевірили або не знали, що на даній території сильне перевищення радіаційного фону. Вони побудували певні фортифікаційні споруди, також здійснювали заходи з розгортання грунту, чим змогли порушити шар радіоактивних відходів", - пояснив Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

31 березня у ДАЗВ повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС. Відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.

Сьогодні, 1 квітня, член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як у 1986-му році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіактивним пилом.

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