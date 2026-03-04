Ціни на АЗС летять в космос: вартість пального в Україні зросла ще більше

Через війну в Ірані ціни на "чорне золото" зросли приблизно на 10%.

У вівторок ввечері та в середу зранку ціни на українських АЗС продовжили зростати. Причиною стала напруженість на міжнародному ринку через загострення ситуації на Близькому Сході, повідомляє "НафтоРинок".

Мережа OKKO підвищила вартість усіх видів бензину та дизеля на 2 грн/л. Звичайний бензин тепер коштує понад 70 грн/л, а високооктановий Pulls 100 – понад 80 грн/л. Автогаз здорожчав на 1 грн/л.

Поточні ціни виглядають так:

бензин А-95 – 70,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-95+ – 73,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-98/А-100 – 80,99 грн/л (+2 грн/л);

дизельне пальне – 70,99 грн/л (+2 грн/л);

преміальне дизельне пальне – 73,99 грн/л (+2 грн/л);

автогаз – 41,99 грн/л (+1 грн/л).

WOG, яка зазвичай вирівнює ціни з OKKO, сьогодні залишила їх без змін. Загалом з 18 лютого, на тлі загострення геополітичної ситуації, ціни на бензин і дизель у OKKO зросли на 7 грн/л, а у WOG – на 5 грн/л.

Державна Ukrnafta та мережа UPG у середу підвищили ціни на 2 грн/л. Мережа Parallel підвищила ціни на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, а БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.

Загалом із середини лютого мережі підняли ціни так: Ukrnafta – 6 грн/л, UPG та Parallel – по 7 грн/л, KLO – 9 грн/л, БРСМ-Нафта – 5 грн/л.

Війна в Ірані і ціни на енергоносії - останні новини

Раніше західні аналітики попередили, що нафтові ринки можуть опинитися під тиском паніки через побоювання затяжного конфлікту з Іраном. Серед головних ризиків вони називають можливий хаос у країнах Перської затоки. Фахівці додають, що іранське керівництво, відчуваючи загрозу для режиму, може спробувати втягнути сусідні держави в кризу, щоб змусити США повернутися до переговорного столу.

В останні дні ціни на нафту дійсно зростають, але помірковано. Станом на ранок вівторка ф’ючерси на Brent торгувалися по 79,44 долара за барель, додавши 1,70 долара (2,2%), а американська WTI – 72,40 долара за барель, що на 1,17 долара (1,6%) більше порівняно з попереднім днем.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначає, що ситуація далека від апокаліптичних прогнозів. На його думку, головна загроза наразі – паніка. Експерт відзначає, що деякі мережі, які зазвичай працюють у середньому ціновому сегменті, прагнуть не відставати від лідерів, побоюючись швидкого вичерпання запасів.

