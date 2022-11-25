Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями - це серйозний привід ля хвилювання.

Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені.

Таку заяву в Twitter зробив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зазначивши при цьому, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", — сказав Гроссі.

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Очільник міжнародного агентства наголосив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", — заявив Рафаель Гроссі.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були залишилися без світла 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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