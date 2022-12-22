На даний момент останній, дев'ятий, блок навантажений до 400 МВт, згодом планується його завантаження до номінальної потужності 1000 МВт.

До енергосистеми України під'єднали дев'ятий енергоблок вітчизняних АЕС - всі підконтрольні Україні атомні блоки працюють.

Як повідомляє НАЕК "Енергоатом", всі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють.

"Сьогодні, 22 грудня 2022 року, о 07:00 до електромережі підключили дев'ятий енергоблок вітчизняних АЕС, який 18 грудня був виведений у ремонт для усунення зауважень. Триває набір потужності", - йдеться в повідомленні.

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"Зараз дев'ятий блок навантажений до 400 МВт. Після зняття "Укренерго" обмеження з видачі потужності в цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт", - додали в прес-службі.

Удари по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

17 грудня в енергосистемі України працювали всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній території. Але вже наступного дня, 18 грудня, один з дев'яти блоків вивели на ремонт.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

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