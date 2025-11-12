Плівки НАБУ: Галущенко прокоментував своє відсторонення від посади

Обіцяє захищатися в юридичній площині та доводитиму свою позицію.

Міністр юстиції України Герман Галущенко відреагував на рішення уряду про відсторонення його від посади міністра юстиції України у зв’язку з тим, що Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура оприлюднили нові аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", серед яких, ймовірно, може й він, коли перебував на посаді міністра енергетики.

"Говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями", - написав Галущенко у Facebook.

Він заявив, що не тримається за посаду міністра. "Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - заявив Галущенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, вранці Кабінет міністрів вирішив відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що на позачерговому засіданні уряду. ухвалили рішення про відсторонення. Рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Оприлюднені 11 листопада НАБУ та САП аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", ймовірно, містять і розмови колишнього міністра енергетики і нинішнього міністр юстиції Германа Галущенка. Зокрема, щодо участі в цих схемах, "відкатах".

