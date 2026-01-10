У США пообіцяли перехоплювати всі судна 'тіньового флоту' з венесуельською нафтою

За словами представника Пентагону, за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення.

США продовжать перехоплювати нафтові танкери "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту. Про це заявив представник Пентагону Шон Парнелл на своїй сторінці в соцмережі Х.

Він підкреслив, що блокада Карибського моря, встановлена Пентагоном, як і раніше діє в повній силі. За його словами, за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення.

"Завдяки президенту Трампу і міністру Хегсету дні, коли злочинна діяльність процвітала в нашій півкулі, минули", - написав Парнелл.

Представник Пентагону додав, що відомство спільно з міжвідомчими партнерами буде вистежувати і перехоплювати всі судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, "в будь-який час і в будь-якому місці на свій розсуд".

Нагадаємо, що раніше The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників і компанію Vanguard писало, що 9 січня берегова охорона США висадилася на нафтовий танкер Olina в Карибському морі, який перебуває під американськими санкціями. Судно, яке раніше мало назву Minerva M, в минулому потрапило під санкції США за перевезення російської нафти. Зараз танкер ходить під прапором Східного Тимору.

Як пише Reuters, американці захопили танкер біля берегів острова Тринідад, тобто зовсім поруч з Венесуелою. За даними джерел агентства, минулого тижня Olina вийшла з Венесуели повністю завантажена нафтою у складі флотилії, однак через морську блокаду з боку США танкер був змушений повернути назад.

