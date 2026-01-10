У США пообіцяли перехоплювати всі судна 'тіньового флоту' з венесуельською нафтою

США продовжать перехоплювати нафтові танкери "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту. Про це заявив представник Пентагону Шон Парнелл на своїй сторінці в соцмережі Х.
Він підкреслив, що блокада Карибського моря, встановлена Пентагоном, як і раніше діє в повній силі. За його словами, за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення.
"Завдяки президенту Трампу і міністру Хегсету дні, коли злочинна діяльність процвітала в нашій півкулі, минули", - написав Парнелл.
Представник Пентагону додав, що відомство спільно з міжвідомчими партнерами буде вистежувати і перехоплювати всі судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, "в будь-який час і в будь-якому місці на свій розсуд".
США захопили ще один танкер "тіньового флоту" РФ - що відомо
Нагадаємо, що раніше The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників і компанію Vanguard писало, що 9 січня берегова охорона США висадилася на нафтовий танкер Olina в Карибському морі, який перебуває під американськими санкціями. Судно, яке раніше мало назву Minerva M, в минулому потрапило під санкції США за перевезення російської нафти. Зараз танкер ходить під прапором Східного Тимору.
Як пише Reuters, американці захопили танкер біля берегів острова Тринідад, тобто зовсім поруч з Венесуелою. За даними джерел агентства, минулого тижня Olina вийшла з Венесуели повністю завантажена нафтою у складі флотилії, однак через морську блокаду з боку США танкер був змушений повернути назад.