У вівторок, 8 грудня, 75 гірників шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються працювати.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
"Вимагають виплати зарплати та погашення зарплатної заборгованості", - написав він.
За словами Волинця, шахтарі знаходяться в камері очікування у приствольному дворі.
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"У виробці холодно. Люди не повинні ще й перехворіти", - наголосив Волинець.
Страйки шахтарів в Україні
- Наприкінці серпня 26 гірників шахти "Надія" у Львівській області залишилися під землею, вимагаючи виплатити їм заборгованість із зарплати.
- 3 вересня гірники залізорудної шахти "Жовтнева" в Кривому Розі після нічної зміни відмовилися підійматися на поверхню. Вони оголосили акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент, повернути пільговий стаж за Списками 1 і 2, а також припинити порушення при атестації.
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