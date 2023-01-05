Коваленко наголосив, що можуть бути і відключення поза графіками.

У середу, 4 січня 2023 року, генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що це був перший день, коли система електропостачання працювала у повноцінних стабілізаційних графіках.

Як він зазначив на своїй сторінці у Facebook, завдяки зусиллям енергетиків зараз компанія може відключати абонентів не групами, а використовуючи лише 5-6 черг в одній групі.

При цьому Коваленко наголосив, що можуть бути і відключення поза графіками.

Відео дня

"Чи можуть зараз ставатися відключення поза графіком? Так, якщо вони аварійні. І тут не потрібно дивуватися: аварії на лініях раніше ставалися, так само як і зараз", – пояснив гендиректор енергетичної компанії.

Ситуація зі світлом в Україні

4 січня в НЕК "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії у країні зростає. Для балансування енергосистеми до областей доведені ліміти споживання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду заявив, що на тлі постійних ракетних атак Росії на енергосистему уряд України розглядає можливість створення децентралізованої енергетичної системи. Вона буде менш вразливою до російських обстрілів, оскільки йдеться про будівництво мініелектростанцій і малих об'єктів генерації.

Водночас аналітик енергетичних ринків Максим Білявський вважає, що в Україні цього року побудують нові види модульної та високоманеврової генерації. Він додав, що зараз є можливість встановити 300 МВт потужностей вітрових електростанцій.

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