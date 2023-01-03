Інших відключень, окрім стабілізаційних, не планується, якщо не буде нових російських атак.

У Києві наразі втішні прогнози щодо постачання електричної енергії.

Про це генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив у соціальній мережі Facebook. Він прокоментував наслідки останніх ударів росіян.

"Новий рік ми зустріли під вибухи, але аж ніяк не від феєрверків, а від ракет і шахедів. Скажений ворог продовжує воювати із трансформаторами. Так, енергосистема має нові пошкодження, але завдяки ЗСУ та постійним ремонтам можна сказати, що ситуація зараз стабільна", - написав Коваленко.

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Він нагадав, що сьогодні у Києві повернулися до стабілізаційних графіків. За його словами, тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень.

"Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо. Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути", - заявив Коваленко.

У зв'язку з цим інших відключень поки що не планується, якщо не буде нових атак. Водночас ймовірність локальних аварійних відключень залишається високою.

"Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання", - додав він.

Відключення світла у Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 14:00 у Києві повернули стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією.

У Міненерго заявили, що відключення світла в Україні триватимуть до кінця опалювального сезону.

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