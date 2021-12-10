Президент стверджує, що глобально Україна має стабільну енергетичну ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що масових відключень опалення та світла в Україні не буде.

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "1+1".

На запитання ведучої про те, коли закінчиться шантаж українців відключенням тепла і світла, глава держави відповів:

"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися… то там, то там… Це такі кроки, щоб зробити якусь інформаційну невеличку хвилю, щоб це показати на тих чи інших ЗМІ", - зазначив президент.

Він наголосив, що глобально Україна має стабільну енергетичну ситуацію.

"У нас все є для того, щоб забезпечити нормальний перебіг опалювального сезону, стабільний. Тарифи будуть нормальні, як ми й говорили. Відключень ніяких масових не буде", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Кабмін оприлюднив ціни на газ та електроенергію на опалювальний сезон. Тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год, для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год. Тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

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Автор: Антоніна Доломанжи