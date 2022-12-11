Остаточне рішення буде приймати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В Україні тарифи на світло можуть злетіти більш ніж в двічі. Національна енергетична компанія "Укренерго" запропонувала збільшити тарифи на передачу електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з 1 січня 2023 року.

Про це йдеться в обґрунтуванні щодо необхідності внесення змін до тарифів, яке опубліковано на сайті компанії. Таким чином "Укренерго" пропонує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він складає 345,64 грн/МВт-год.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" пропонується збільшити з діючого 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-год.

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Серед основних причин зростання тарифів компанія назвала руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці.

Тарифи на світло в Україні

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв про те, що уряд цієї зими не буде змінювати тарифи для громадян. У квітні цього року в Україні "заморозили" тарифи на світло.

Восени РФ почала бити ракетами та дронами по мирних містах та об'єктах інфраструктури. Через це у багатьох областях неодноразово зникало світло, запроваджаються екстрені та планові відключення електроенергії.10 грудня президент України Володимир Зеленський зазначив, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит.

Нещодавно також стало відомо, що з відключеннями світла доведеться жити всю зиму. Про це заявив Шмигаль.

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