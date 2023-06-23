Поведінка Кремля щодо ЗАЕС може бути непередбачуваною, кажуть у розвідці.

В української розвідки є інформація про те, що Росія дійсно замінувала Запорізьку атомну електростанцію, там перебувають військові підрозділи окупантів. Тож ситуація може бути катастрофічною.

Про це заявив в інтерв'ю "РБК Україна" заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький:

"Ситуація може бути різного ґатунку. Це може бути або спланована акція, або інцидент, який призведе до аварії. Тому ми чітко виступаємо за те, що вся територія атомної електростанції повинна бути демілітаризована".

Скібіцький наголошує: поведінка Кремля, як свідчить теракт на Каховській ГЕС, може бути непередбачуваною. Саме тому Україна має не допустити будь-якого інциденту на Запорізькій АЕС, тим паче - ядерної катастрофи. Але така загроза спправді існує.

Представник української розвідки зазначив, що демілітаризація ЗАЕС залежить багато в чому від МАГАТЕ та її керівництва, від тиску всього світу для забезпечення безпеки як ядерного об'єкта, так і всього регіону, де розташована атомна електростанція.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни зробили найстрашніше - вони замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС.

22 червня президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія підготувала все для вчинення теракту на Запорізькій АЕС.

На тлі заяви очільника держави у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що робити в разі радіаційної аварії.

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